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«هيريرا»: «دي خيا» يمكنه أن يصبح أسطورة في مانشستر يونايتد

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«هيريرا»: «دي خيا» يمكنه أن يصبح أسطورة في مانشستر يونايتد «هيريرا»: «دي خيا» يمكنه أن يصبح أسطورة في مانشستر يونايتد

التحرير

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مدح الدولي الإسباني أندير هيريرا، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، مواطنه، وحارس الفريق، ديفيد دي خيا، حسبما أفاد لصحيفة "ماركا" اليوم الخميس.

وقال هيريرا: "اختير دي خيا مجددًا كأفضل حارس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج، وبالتالي يستمر الأمر لرابع عام على التوالي، ويتواجد دي خيا في النادي منذ 6 أعوام، وقد اقترب كثيرًا من عدد مباريات فان در سار، وبإمكانه أن يصبح أسطورة هنا في يونايتد".

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وحول انتقال دي خيا إلى ريال مدريد، أجاب: "لا أتمنى ذلك، فهو أفضل حارس في البريميرليج بالنسبة لي وللكثيرين، الناس هنا يحبون دي خيا كثيرًا، وبالتالي أتمنى أن يبقى، قلة من الحراس من بإمكانهم أن يحصدوا نقاط مباراة لفريق، ودي خيا أحدهم".

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التحرير

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