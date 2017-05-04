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احذري| تعرض أسرتك لهذا الخطر

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احذري| تعرض أسرتك لهذا الخطر احذري| تعرض أسرتك لهذا الخطر

 

قد تقوم العديد من النساء بنشرالملابس المبللة داخل المنزل، حيث هذا الفعل يمثل خطورة كبيرة على الأطفال والأسرة بالكامل.

وقد أوضح استشاري الأطفال الدكتور “يوسف على فريد”، أن الملابس المبللة تترك الغرفة رطبة وممتلئة بالكثير من بخار الماء والذي لا يكون مرئي، وبالتالي يترتب على ذلك الفعل أن يصبح المنزل بيئة جيدة لنمو الكثير من البكتيريا والجراثيم، مما ينتج عنه الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، ومن هذه الأمراض العدوى الفطرية بالرئتين، حيث أنه من الأمراض المزمنة التي يصعب التخلص منها وعلاجها، ويسبب أيضاً مشاكل كبيرة بالجيوب الأنفية وخاصة عند الأطفال.

 

وقد أشار “فريد” على أن آخر الأبحاث تجد أن الفيروسات والميكروبات مثل الإنفلونزا تنتقل بشكل أسرع في الأجواء الرطبة، لذلك يجب على السيدات الابتعاد عن هذا الأمر لعدم ضرر الأسرة وخصوصاً الأطفال.

 

المصدر : مصرفايف

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