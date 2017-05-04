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رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم: زيارة الأهلي «شرف»

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رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم: زيارة الأهلي «شرف» رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم: زيارة الأهلي «شرف»

التحرير

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أعرب الأمير تركي بن فيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عن سعادته بالزيارة التي قام بها للنادي الأهلي المصري بالقاهرة، واصفًا إياها بـ"المشرفة"، وبارك مشاركة الأهلي في البطولة العربية لأنها تثري البطولة.

وتابع بن فيصل، في تصريحات صحفية على هامش الزيارة، " تمسكنا بوجود الأهلي لأنه نادي عريق، وزيارة اليوم كانت مثمرة جدا، وسعيد بدور الأهلي في الإنشاءات وتطوير بنيته الأساسية".

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يأتي تواجد الأمير تركي بن فيصل في القاهرة وزيارة النادي الأهلي المصري على هامش مراسم حفل قرعة البطولة العربية، المقرر إقامتها غدًا الجمعة، تحت سفح الأهرامات بمحافظة الجيزة.

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التحرير

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