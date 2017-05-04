أخبار عاجلة

بالصور والفيديو.. بدء تسجيل أعضاء ''المصريين الأحرار'' في كشوف الناخبين​ -
8 الصبح - الناقد أحمد سعد الدين يكشف تفاصيل تقرب الموسيقار محمدعبد الوهاب من الكاتب أحمد شوقي -
بالصور- سخرية مواقع التواصل من "أزياء" براد بيت -
بالصور.. ضبط جرار زراعي يلقي مخلفات كيماوية بمنطقة سكنية في بورسعيد -
إحلال وتجديد خطوط مياه شرب "الاسبستوس" بالوادي الجديد -
حزب المحافظين بزعامة ماي يكسب مقاعد في الانتخابات المحلية البريطانية -
مصادر أمنية: توقيف 12 مشتبهاً بالانتماء إلى "داعش" جنوبي تركيا -
القوات العراقية تستعيد 3 قرى وتقتل 31داعشيا شمال غربي الموصل -
إحباط ترويج ١٠٥ أطنان أرز وفول مجهول المصدر بمصر القديمة -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح " تتجول داخل متحف موسيقار الاجيال "محمد عبد الوهاب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

فيديو| مدرب الإسماعيلي: مباراتنا مع الزمالك «دون المستوى»

Google+ Print
فيديو| مدرب الإسماعيلي: مباراتنا مع الزمالك «دون المستوى» فيديو| مدرب الإسماعيلي: مباراتنا مع الزمالك «دون المستوى»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال أبو طالب العيسوي، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، إن مباراة فريقه أمام ، أمس الاربعاء، كانت دون المستوى؛ بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق الأبيض.

وأضاف «العيسوي» خلال مداخلة هاتفية، اليوم الخميس، ببرنامج «ساعة »، الذي يقدمه حازم إمام عبر إذاعة راديو هيتس، أن كلا الفريقين كانا حريصين على عدم الخسارة خلال اللقاء،  مشيدًا بأداء وروح لاعبي الدراويش.

شاهد أيضا

وتعادل الإسماعيلي أمام الزمالك، سلبًا في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الـ27 من الدوري الممتاز.  



 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالصور والفيديو.. بدء تسجيل أعضاء ''المصريين الأحرار'' في كشوف الناخبين​

بالصور والفيديو.. بدء تسجيل أعضاء ''المصريين الأحرار'' في كشوف الناخبين​

الأهلي يواجه الزمالك في قمة «تحصيل حاصل» بدوري اليد

الأهلي يواجه الزمالك في قمة «تحصيل حاصل» بدوري اليد

بالفيديو- سر أناقة هؤلاء الفنانات في International Fashion Award

بالفيديو- سر أناقة هؤلاء الفنانات في International Fashion Award

فيديو| نبيه الوحش: البرلمان الحالي «غير شرعي».. وهرفع قضية بحله

فيديو| نبيه الوحش: البرلمان الحالي «غير شرعي».. وهرفع قضية بحله