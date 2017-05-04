فيديو| مدرب الإسماعيلي: مباراتنا مع الزمالك «دون المستوى»

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قال أبو طالب العيسوي، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، إن مباراة فريقه أمام الزمالك، أمس الاربعاء، كانت دون المستوى؛ بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق الأبيض.

وأضاف «العيسوي» خلال مداخلة هاتفية، اليوم الخميس، ببرنامج «ساعة رياضة»، الذي يقدمه حازم إمام عبر إذاعة راديو هيتس، أن كلا الفريقين كانا حريصين على عدم الخسارة خلال اللقاء، مشيدًا بأداء وروح لاعبي الدراويش.

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وتعادل الإسماعيلي أمام الزمالك، سلبًا في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الـ27 من الدوري الممتاز.





