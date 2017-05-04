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بالفيديو.. حازم إمام لمرتضى منصور: «شكرًا»

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بالفيديو.. حازم إمام لمرتضى منصور: «شكرًا» بالفيديو.. حازم إمام لمرتضى منصور: «شكرًا»

التحرير

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قال حازم إمام، نجم نادي السابق، إنه يتمنى التوفيق لخالد الغندور، في حال ترشحه بالانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة، مؤكدًا أن عمل نجوم الكرة في منظومة الإدارة أمر مهم للغاية.

ووجه «إمام»، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج «ساعة » الذي يقدمه عبر إذاعة راديو هيتس، الشكر إلى مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، بعد الهجوم الذي شنه الأخير عليه خلال الفترة الماضية، قائلًا «بحييه إنه عمل كده عشان أعرف حب الناس ليا عامل إزاى».

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وأضاف لاعب الوطني السابق، أن عدم مجاملته للزمالك في عمله الإداري بالجبلاية، لا يقلل من حبه الكبير للنادي.

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التحرير

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