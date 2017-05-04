بالفيديو.. حازم إمام لمرتضى منصور: «شكرًا»

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قال حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، إنه يتمنى التوفيق لخالد الغندور، في حال ترشحه بالانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة، مؤكدًا أن عمل نجوم الكرة في منظومة الإدارة أمر مهم للغاية.

ووجه «إمام»، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج «ساعة رياضة» الذي يقدمه عبر إذاعة راديو هيتس، الشكر إلى مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، بعد الهجوم الذي شنه الأخير عليه خلال الفترة الماضية، قائلًا «بحييه إنه عمل كده عشان أعرف حب الناس ليا عامل إزاى».

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وأضاف لاعب المنتخب الوطني السابق، أن عدم مجاملته للزمالك في عمله الإداري بالجبلاية، لا يقلل من حبه الكبير للنادي.