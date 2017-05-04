الجندي يطالب بلجنة قضائية لمتابعة التحقيقات في مقتل مصري بقطر

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ألقى النائب مصطفي الجندي، بيانًا عاجلا، أمام الجلسة العاملة لمجلس النواب، اليوم الخميس عن قتل أحد رجال الأعمال المصريين في دولة قطر.

وقال إنه كان شريكًا لأحد أمراء الأسرة الحاكمة، وتم قتله ولم يعد الجثمان حتى الآن على الرغم من مرور يومين أو أكثر.

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وأضاف أن الرجل كان يريد مغادرة قطر قبل قتله بيومين، إلا أن كفيله رفض خروجه وعاد من المطار ليتم قتله.

وطالب الحكومة المصرية بأن تعمل على الحفاظ على حقوق المصريين بالخارج، وأن يكون هناك لجنة قضائية من النيابة العامة لمتابعة التحقيقات التي تمت في مقتل رجل الأعمال المصري.