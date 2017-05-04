التشغيل التجريبي لوحدة علاج إدمان الفتيات بمجمع القوات المسلحة

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شهدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إطلاق التشغيل التجريبي لأول وحدة متخصصة لعلاج إدمان الإناث، داخل مستشفى الطب النفسي وعلاج الإدمان بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي.

وأكد اللواء طبيب محمود الهلالي، مدير المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، أن مشكلة الإدمان تعد من أكبر المشكلات التي تهدد العالم أجمع وتسعى كل الدول لمجابهته لما له من أضرار على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.

وأشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولي اهتماماً كبيراً لمراكز الطب النفسي ومعالجة الإدمان التابعة لها لحل هذه المشكلة وتقديم الرعاية للعسكريين والمدنيين على حد سواء ومساعدة الراغبين في العلاج والإقلاع عن الإدمان، انطلاقا من المسؤولية الوطنية للقوات المسلحة تجاه هذه القضية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة تضع مشكلة الإدمان وكيفية مواجهتها في صدارة اهتماماتها، باعتبار أنها لا تقل خطورة عن الإرهاب، لما له من آثار على ارتفاع معدلات الجريمة وظهور جرائم غريبة على المجتمع المصري.

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ووجهت الشكر للفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على اهتمامه البالغ بدعم المراكز التخصصية في هذا المجال، وبما تقدمه مستشفيات القوات المسلحة من دعم لكافة القطاع المدني في تقديم الرعاية الطبية لأبناء الشعب المصري.

وأوضحت أنه يتم أيضا تنفيذ برنامج التدريب المهني للمتعافين بالتعاون مع مجلس التدريب الصناعي لتأهيل المتعافين على المنافسة للدخول بقوة إلى سوق العمل وفى الحرف المطلوبة. أضافت أنه يتم تنفيذ تدخلات علاجية للحد من العواقب الصحية والاجتماعية لتعاطي المخدرات، بما في ذلك تدابير الحد من انتقال فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي (فيروس C) المرتبط بتعاطي المخدرات وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.