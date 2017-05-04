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مشادة في البرلمان بسبب تأشيرة الحج

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مشادة في البرلمان بسبب تأشيرة الحج مشادة في البرلمان بسبب تأشيرة الحج

التحرير

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شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الخميس، مشادة ساخنة بين نائب الدقهلية بسام فليفل ونواب حزب النور، بعد أن طاب الأول بتوضيح من نواب الحزب السلفي، حول «قرعة» أجروها بشأن تأشيرات الحج بمحافظة الإسكندرية.

وقال فليفل، في بيان عاجل ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه يريد توضيح من نواب حزب النور على ما قاموا به في الإسكندرية بعمل قرعة علنية على تأشيرتين للحج وهو ما تم الإعلان عنه.

وأوضح أن ذلك وضع باقي النواب في حرج أمام أهالي دوائرهم واعتقدوا أن هناك تأشيرات للحج حصل عليها النواب، مضيفا «لذلك أطالب بالتوضيح من نواب حزب النور».

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وقال نائب حزب النور: «كنت أرجو أن يدقق فيما تم الإعلان عنه، وهو اثنين من التأشيرات لخدمة الحجاح وليس حج خالص، وهي تأشيرات لخدمة الحجاج حصل عليها كل نائب من نواب المجلس، وهذا تم من قبل وزارة العمل وهذا من باب العدالة والتأشيرتين لسائق وعامل».

من جانبه أشار الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان أنه حتى هذه اللحظة لم يصل للبرلمان أية تأشيرات حج». 

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التحرير

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