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المفتي يبحث مع سفير كازاخستان تعزيز التعاون الديني بين البلدين

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المفتي يبحث مع سفير كازاخستان تعزيز التعاون الديني بين البلدين المفتي يبحث مع سفير كازاخستان تعزيز التعاون الديني بين البلدين

التحرير

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استقبل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، اليوم الخميس، السفير أرمان إيساجالييف، سفير كازاخستان في القاهرة، لبحث أوجه تعزيز التعاون الديني بين وكازاخستان.

وأكد المفتي، خلال اللقاء، أن العلاقة بين البلدين "وطيدة" على كل المستويات، خاصة الديني منها، حيث يستقبل الأزهر الشريف عددًا من الطلبة الكازاخستانيين للدراسة فيه، كما دربت دار الإفتاء عددًا منهم على مهارات الإفتاء.

وأضاف أن دار الإفتاء مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم الديني والعلمي للمسلمين في كازاخستان، وتعزيز التعاون في مجال تدريب المفتين ومكافحة التطرف والإرهاب.

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من جانبه أكد سفير كازاخستان في القاهرة أن بلاده حريصة أشد الحرص على التعاون مع دار الإفتاء، خاصة فيما يتعلق بقضايا التطرف ومحاربته، والاستفادة من خبرات الدار في هذا الشأن.

كما أثنى على المجهودات الكبيرة التي يقوم بها مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة من معالجات وتفكيك للفكر المتطرف في مصر والعالم كله.

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التحرير

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