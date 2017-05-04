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«دينية البرلمان»: الحبس 6 أشهر للإفتاء بدون ترخيص

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«دينية البرلمان»: الحبس 6 أشهر للإفتاء بدون ترخيص «دينية البرلمان»: الحبس 6 أشهر للإفتاء بدون ترخيص

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وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماع مشترك، اليوم، الخميس، مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب عمر حمروش.

 وجاءت موافقة اللجنة بالاتفاق مع الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، ووزير الأوقاف مختار جمعة، والدكتور محيي الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية. 

وتنص المادة على أنه: «للأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر آداء مهام الوعظ والإرشاد الديني العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة».

ودمجت اللجنة المادتين الرابعة والخامسة في مادة واحدة، تأخذ ترتيب المادة الثالثة في مشروع القانون، وتحدد العقوبات التي يعاقب بها المخالف لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بإصدار الفتاوى، وتم حذف عبارة «مواقع التواصل الاجتماعي» منها.

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 وتنص المادة قبل التعديل على أن: «الفتوى في القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشؤون الأوطان لا تصدر إلا من المؤسسات الواردة في المادة الأولى، وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على المصرح لهم من الجهات المذكورة».

وأصبح نص المادة بعد التعديل والموافقة عليها كالتالي: «تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة في المادة الأولى، ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العودة تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة  آلاف جنيه».

وكانت المادة الخامسة قبل تعديلها ودمجها مع المادة الرابعة، تنص على أن: «يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العود تكون العقوبة هي الحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه».

ووافقت اللجنة على المادة الأخيرة والتي أصبح ترتيبها المادة الرابعة، وأصبح نصها كالآتي: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية». 

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التحرير

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