قبيله الترابين تعلن ضبطها مخزن متفجرات لـ"بيت المقدس" جنوب رفح

القاهرة - (مصراوى):

أصدرت قبيلة الترابين، بمحافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، بيانًا نشرته على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت فيه ضبطها مخزن متفجرات يتبع تنظيم بيت المقدس خلال ملاحقة شباب القبيلة لعناصر من التنظيم بمنطقه البواطي بقرية البرث جنوب رفح.

وبدأ نص البيان بالآية الكريمة:"بسم الله الرحمن الرحيم .. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ( الحشر -13)".

وأضاف بيان القبيلة:"مجموعات من رجالنا البواسل صباح اليوم الخميس 4 مايو 2017 داهموا أوكار ومخابئ تنظيم أنصار بيت المقدس المبايع لتنظيم داعش الإرهابي، بمنطقة البواطي جنوب رفح".

وتضمن بيان الترابين:"جرى العثور في المنطقة على مخزن يحتوي على متفجرات وأدوات يستخدمها التنظيم في تصنيع المفخخات والعبوات الناسفة كالدوائر الإلكترونية المستخدمة في التفجير عن بعد، وكذلك على ألغام أرضية تستخدم في استهداف المعدات والأفراد.. وإذ أننا قبيلة الترابين نحذر الجميع من محاولات بث شائعات بشأن المواجهات ضد تنظيم داعش".

وجاء في بيان قبيلة الترابين:"إننا نوضح أن مواقع ومنتديات تابعة للتنظيم الإرهابي قد تداولت مقطع صوتي مجهول لشخص يدعي أنه ينتسب لقبيلة الترابين، ويبث من أفكار تكفيرية ويحرض ضد الدولة ومؤسساتها والمدنيين، وهو أمر لا يستحق تفنيد ما جاء به من مغالطات تكشف زيفه، لكن وجب التنويه، كي تفسد المخططات التي تكشف عن عجز هذا التنظيم الذي يتهاوى".