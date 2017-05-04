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باكستان تعدم 3 من مسلحي طالبان لارتباطهم بأعمال إرهابية

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باكستان تعدم 3 من مسلحي طالبان لارتباطهم بأعمال إرهابية باكستان تعدم 3 من مسلحي طالبان لارتباطهم بأعمال إرهابية

مصراوي Masrawy

الجيش الباكستاني

إسلام آباد - (أ ش أ):

ذكر الجيش الباكستاني، اليوم الخميس، أن السلطات أعدمت 3 من عناصر حركة طالبان باكستان بعد إدانتهم بواسطة المحاكم العسكرية على خلفية ارتباطهم بأعمال إرهابية.

ونقلت (إية بي سي) الأمريكية عن بيان للجيش الباكستاني تأكيده تنفيذ عمليات الإعدام اليوم.

كانت باكستان قد رفعت الحظر المفروض على عقوبة الإعدام وأنشأت محاكم عسكرية لمحاكمة المتطرفين بعد الهجوم الذى شنته حركة طالبان على مدرسة فى ديسمبر عام 2014، مما أسفر عن مصرع أكثر من 150 شخصا معظمهم من الأطفال.

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