إصابة 4 أشخاص جراء تصادم 3 سيارات في مدينة نصر (صور)

كتب ـ فتحي عمر:

أصيب 4 اشخاص في حادث تصادم 3 سيارات ملاكي مساء اليوم الخميس، بمحور الشهيد في مدينة نصر، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية بالطريق أمام المتجه من ميدان محمد زكى الى مدينة نصر، وأنتقل رجال المرور الى المكان لتسيير حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة بمحور الشهيد بوقوع حادث مروري، وبدوره أمر اللواء علاء متولى مدير مرور القاهرة بالدفع بالخدمات المرورية و الأوناش لرفع حطام الحادث، و تسيير حركة السيارات لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.