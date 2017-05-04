4 طرق للعناية بالشعر المصبوغ

كتبت - نرمين الجلاد:

علي الرغم من التغير النفسي والجمالي الناتج عن صبغ الشعر، إلا أننا نعاني فيما بعد من الأضرار البالغة التي تسببها المواد الكميائية المتواجدة في صبغة الشعر، ولذلك تقدم لكم خبيرة التجميل نانيس سليم أفضل الزيوت للعناية بالشعر المصبوغ.

زيت الصبار

يساعد الصبار علي ترطيب الشعر وحمايته من الجفاف والتلف الناتج عن الصبغة ويستخدم علي الشعر بالكامل لمدة لا تزيد عن ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر

زيت الزيتون

يوضع زيت الزيتون مباشرة على فروة الرأس بعد تدفئته قليلاً ويترك لمدة ثلاثين دقيقة ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر

زيت المنك الطبيعي من أكثر العلاجات التي تستخدم للشعر المصبوغ لذا فهو يدخل في صناعة العديد من المرطبات والشامبوهات ويمكن استخدموا عن طريق تدفئته والقيام بتدليك فروة الرأس.

زيت جوز الهند

يعتبر زيت جوز الهند من أفضل زيوت الشعر فهو غني بالأحماض الدهنية التي يحتاجها الشعر ،وتقوية الجذور

زيت إكليل الجبل

يلعب زيت إكليل الجبل دوراً هاماً في العناية بالشعر وحمايته،لآحتوائه علي الأحماض الدهنية مثل حمض الكافيك لتقوية جذور الشعر،ويترك علي الشعر لمدة ساعة.