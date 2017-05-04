بالصور.. "حب مبارك" تنظم احتفالية بعيد ميلاد الرئيس الأسبق بمسقط رأسه

المنوفية - مروة فاضل:

تزينت قريه كفر المصيلحة التابعة لمركز شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، لإقامة حفل عيد ميلاد الرئيس الأسبق مبارك الـ "89"تحت شعار "يوم في حب مصر" بالنادي الذي يحمل اسمه بمسقط رأسه، برعاية مجموعة تطلق على نفسها "في حب مبارك".

وتزامنًا مع تنظيم الفعالية قدم عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي باستقالته إلى مديرية الشباب والرياضة.

وقالت أصيلة عبد المعطي المنسق لحملة "في حب الرئيس مبارك" إن فكرة الاحتفال في كفر المصيلحه كانت في نفس اليوم منذ عام لكن أمام مستشفي القوات المسلحة بالمعادي.

وقال شاب يدعى "يسري" أحد أعضاء الحملة لـ"مصراوي":"إن الحفل يجئ بعد براءة الرئيس الأسبق مبارك، وسيكون من نوع خاص بمسقط رأسه".

وأضاف:"جرى مخاطبة وزاره الشباب والرياضة بالمنوفيه ومديرية الأمن لإقامة الحفل".

وعلي الجانب الآخر قالت سوسن طايل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية، في تصريحات صحفية:"إن 9 من مجلس إدارة نادي مبارك قدموا استقالتهم دون إبداء أي أسباب، عقب تقديم منسقي احتفالية مبارك طلب بالتصريح لإقامة الفعاليات".

وأكدت طايل أن مديرية الشباب والرياضة وافقت علي إقامة الاحتفالية.

وأوضح، مصدر أمني بمديرية أمن المنوفية، أنه جرى منح المنظمين للحفل الموافقة الأمنية لإقامة الحفل بنادي حسني مبارك.