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محافظ جنوب سيناء يؤكد توافر السلع الغذائية بالمنافذ قبل رمضان

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محافظ جنوب سيناء يؤكد توافر السلع الغذائية بالمنافذ قبل رمضان محافظ جنوب سيناء يؤكد توافر السلع الغذائية بالمنافذ قبل رمضان

مصراوي Masrawy

اللواء خالد فودة

جنوب سيناء - أحمد السيد:

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، توفير جميع السلع الغذائية بالمنافذ، ومتابعة الأسعار، قبل حلول شهر رمضان المبارك .

وطالب المحافظ بضرورة التنسيق بين مديرية ومباحث التموين ورؤساء المدن، لتوسيع منافذ السلع الغذائية الثابتة والمتحركة، وتوفير السلع بها، مشددًا على سرعة التنفيذ، ومتابعة الأسعار قبل حلول شهر رمضان.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مسئولي الجهاز التنفيذي بالديوان العام بمدينة طور سيناء، اليوم الخميس، بحضور اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام المساعد، والمحاسب فوزي همام، رئيس مدينة طور سيناء، لعرض استعدادات المحافظة لشهر رمضان المعظم.

وكلَّف "فودة" بضرورة استمرار جهود ضبط الأسواق من خلال تشديد الرقابة على منافذ البيع بمدن المحافظة للتأكد من توافر السلع، وبيعها بالأسعار المناسبة وخاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب تكثيف الحملات لرصد الممارسات غير المنضبطة في الأسواق والتي تؤثر في السلع خاصة التي تدعمها الدولة.

وأشار المحافظ إلى التنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية؛ لتجهيز خيمة رمضانية كبيرة ودعوة التجار لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بمناسبة شهر رمضان.

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مصراوي Masrawy

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