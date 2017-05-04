بالصور.. مصرع شخص مجهول أسفل قطار بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار

لقى شخصا مجهول الهوية، مصرعه، اليوم الخميس، أسفل قطار "دسوق - مطوبس"، في أثناء ركوبه بمحطة قطار قرية سنديون دائرة مركز شرطة فوه.

كان العميد محسن الجندى، مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات بكفر الشيخ، قد تلقى إشارة من أمين شرطة رمضان سرور، رئيس نقطة محطة قطار دسوق، بمصرع شخص مجهول الهوية، أسفل القطار رقم ٦٣٨ القائم من محطة دسوق، والمتجه لمحطة مطوبس، وذلك بمحطة قطار قرية سنديون، دائرة نقطة دسوق.

وكشف شهود عيان من أهالى قرية سنديون، أن الشخص المتوفى انزلقت قدماه أسفل القطار، القادم للمحطة، في أثناء رسوه، بسبب سوء حالة الرصيف.