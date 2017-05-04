الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع

جنوب سيناء - أحمد السيد:

أكد المهندس وجدي سعد، رئيس لجنة السياحة البيئية بجامعة الدول العربية، إنه جرى إعداد تانك خاص ونقالة مجهزة بمدينة شرم الشيخ، لنقل سمكة شمس المحيط النادرة ( Mola mola )، إلى مدينة الغردقة لإيواءها في "اكواريوم" الغردقة، وتكليف فريق طبي لمتابعتها.

وقال "سعد" في تصريحات صحفية إن وزير البيئة تابع باهتمام كبير مراحل إنقاذ السمكة من خلال محميات جنوب سيناء بعد أن بذل فريقًا مختصًا مجهودا كبيرًا في الحفاظ على حياتها.

يشار إلى أنه عثر على سمكة نادرة بالقرب من شواطئ إحدى القرى السياحية بمدينة نويبع بالبحر الأحمر، ووجهت الجهات المسئولة عن البيئة فريقًا للمكان بهدف الحفاظ عليها ونقلها.

وسمكة شمس المحيط تتغذى على قناديل البحر والأسماك، وتميل للسباحة في أعماق تصل إلى أكثر من 600 متر، تحت سطح الماء.