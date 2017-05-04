الصحة تحتفل باليوم العالمي لـ"غسل الأيدي".. الجمعة

كتب - أحمد جمعة:

تحتفل وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر ووزارتي الشباب والتعليم، باليوم العالمي لـ"غسل الأيدي" تحت شعار "اغسل إيديك واحمي نفسك واللي حواليك"، غدًا الجمعة في الملاعب الرياضية بحي الأسمرات بمنطقة المقطم.



تأتي الاحتفالية في إطار اهتمام وزارةالصحة بملف تقوية نظم مكافحة ومقاومة العدوى داخل المنشآت الصحية، وكيفية تحسين سبل نظافة الأيدي والحد من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية.



تقام الاحتفالية بحضور لفيف من قيادات وزارة الصحة وقيادات من وزارة التنمية المحلية وهيئات محلية ودولية ،وذلك بمشاركة عدد من أطفال وأهالي حي الأسمرات في المقطم.



ولليوم العالمي لغسل الأيدي دور هام في تسليط الضوء على الممارسات الجيدة للوقاية من العدوى ومكافحتها التي تهدف لتغيير السلويات وللتأكيد على أهمية غسل الأيدي ومكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية في مجال الرعاية الصحية.



ودعت وزارة الصحة من خلال حملة هذا العام للتأكيد على نظافة وغسل الأيدي والتي تعد عنصراً أساسياً من عناصر الوقاية من العدوى ومواجهة مقاومة مضادات الميكروبات.