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أوباما يعلن دعمه لماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية

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أوباما يعلن دعمه لماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية أوباما يعلن دعمه لماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية

مصراوي Masrawy

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما

واشنطن – (أ ف ب):

أعلن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أنه "يدعم" إيمانويل ماكرون في شريط بثه فريق مرشح الوسط في فرنسا الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل ثلاثة أيام من الدورة الثانية الفاصلة للانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وقال الرئيس السابق في الشريط بالإنجليزية "أود أن تعلموا بأنني أدعم إيمانويل ماكرون"، مضيفا أن هذه الانتخابات التي يواجه فيها ماكرون مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن تتخذ "أهمية كبيرة بالنسبة إلى مستقبل فرنسا والقيم التي نتمسك بها".

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