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برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم

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برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم

التحرير

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قال عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الخميس، إن تأتي في صدارة دول العالم المصدرة للموالح.

وأضاف "الدمرداش"، أن مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم، بواقع 90% برتقال، مقابل 10 % (ليمون ويوسفي).

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب؛ لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد زكريا محي الدين، بشأن الموالح.

وتابع "للأسف كل الناس تريد أن تصدر للخارج، ويعملون على الإساءة لسمعة مصر، لعدم وجود ضوابط حاكمة"، مختتما حديثه بالتأكيد على أنه في الواقت الحالي "أي حد عايز يصدر يصدر".

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التحرير

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