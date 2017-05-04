وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد»

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قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن نهضة الصين الصناعية اعتمدت على استراتيجية "التقليد"، ثم تحسين الخامات المستخدمة، مؤكدا "لا مانع أن نبدأ بهذا الطريق".

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان اليوم الخميس؛ لمناقشة تعديل المادة 23 من قانون الصناعة.

وينص التعديل المقترح على أن ما يعتبر منتجا مصريا، هو فقط كل إنتاج يستهدف نسبة تزيد على 40% من المكون المصري ضمن تكلفة إنتاجه المباشر.

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فيما طالبت نهلة كمال، المنسق الوطني لمشروع تنمية التجمعات الصناعية بمنظمة الأمم المتحدة، بمنح مزايا مالية وغير مالية لتشجيع رفع نسبة المكون المحلي، وتسويق المنتجات المصرية في الخارج، مشيدة بإنشاء هيئة الصناعات الصغيرة.

وأشار الدكتور محي حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن نسبة المكون المحلي في الصناعات الدوائية تجاوزت الـ65%، مطالبا بتوضيح معنى المكون المحلي بكل صناعة، ووضع خريطة للصناعات المغذية.