مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر»

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"الله يخرب بيت الإصلاح الزراعي، وجمال عبدالناصر"، تسببت هذه الجملة في مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الخميس.

وقال النائب السيد حسن موسي، وكيل اللجنة، "عشان بتوع الإصلاح الزراعي، فتت الحيازات الزراعية"، لتقاطعه النائبة جواهر الشربيني، قائلة "بس كان عندهم مسؤولية"، وانفعل وكيل اللجنة "مسؤولية إيه، ضيعوا الدنيا"، بحسب قوله.

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وانتفض النائب فتحي قنديل، موجها حديثه لوكيل اللجنة: "انت بالذات ماتتكلمش، الأرض اللي عندك كتير، أبوك كان إقطاعي والمفروض تسقط عضويتك"، وتابع "جمال عبدالناصر خط أحمر".

ورد وكيل اللجنة، قائلا "تعرف أنت ايه عن عبد الناصر؟، أنا عشت زمنه"، وتدخل النائب محمد زكريا محي الدين، لتهدئة الموقف، ضاحكا "مش هنقعد نتكلم في التاريخ، خلونا في موضوع اللجنة".