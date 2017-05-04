أخبار عاجلة

بالصور.. "حب مبارك" تنظم احتفالية بعيد ميلاد الرئيس الأسبق بمسقط رأسه -
محافظ جنوب سيناء يؤكد توافر السلع الغذائية بالمنافذ قبل رمضان -
بالصور.. مصرع شخص مجهول أسفل قطار بكفر الشيخ -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا الوكيل - الخميس 4-5-2017 -
الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع -
الصحة تحتفل باليوم العالمي لـ"غسل الأيدي".. الجمعة -
أوباما يعلن دعمه لماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية -
برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم -
وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد» -
برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر»

Google+ Print
مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر» مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

"الله يخرب بيت الإصلاح الزراعي، وجمال عبدالناصر"، تسببت هذه الجملة في مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الخميس.

وقال النائب السيد حسن موسي، وكيل اللجنة، "عشان بتوع الإصلاح الزراعي، فتت الحيازات الزراعية"، لتقاطعه النائبة جواهر الشربيني، قائلة "بس كان عندهم مسؤولية"، وانفعل وكيل اللجنة "مسؤولية إيه، ضيعوا الدنيا"، بحسب قوله. 

شاهد أيضا

وانتفض النائب فتحي قنديل، موجها حديثه لوكيل اللجنة: "انت بالذات ماتتكلمش، الأرض اللي عندك كتير، أبوك كان إقطاعي والمفروض تسقط عضويتك"، وتابع "جمال عبدالناصر خط أحمر". 

ورد وكيل اللجنة، قائلا "تعرف أنت ايه عن عبد الناصر؟، أنا عشت زمنه"، وتدخل النائب محمد زكريا محي الدين، لتهدئة الموقف، ضاحكا "مش هنقعد نتكلم في التاريخ، خلونا في موضوع اللجنة". 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم

برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم

وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد»

وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد»

برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص

برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص

مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر»

مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر»