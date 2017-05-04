«قصابين الإسكندرية»: «نعاني من ارتفاع أسعار اللحوم.. الكيلو بقى 160 جنيهًا»

التحرير

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شهدت محافظة الإسكندرية، ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم، حيث وصل متوسط سعر البيع بالمحلات التجارية من 140 إلى 160 جنيهًا، الأمر الذي أصاب التجار بحالة من القلق الشديد نظرًا للخسائر التي يتعرضون لها.

خميس عبد العزيز، رئيس شعبة القصابين في الإسكندرية، قال في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن «اللحوم باتت مرتفعة إلى حد كبير»، مؤكدًا أن الأسعار وصلت لـ 160 جنيهًا، الأمر الذي ينذر بكارثة في الأسعار.

وأضاف «الأمر يتطلب الحد من الاستهلاك من قبل المواطنين.. أحنا كمان بناعني كيلو اللحمة واقف عليا 139 جنيهًا.. محتاجين تدخل المسئولين».

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وتابع: «الغش التجاري، عامل أساسي في الأزمة.. عدد من الجزارين يقومون بخلط اللحوم المستورد باللحم البلدي.. المواطن اللي بيدفع الثمن»، مؤكدًا: «وزارة الزراعة لها دور كبير في الأزمة».

وناشد عبد العزيز، الحكومة «عليها أن تقوم بتربية عجول البتلو للمستهلك، وتوفير مرعى لها كما كان يحدث قديمًا، خاصة أن الأزمة تتفاقم مع حلول شهر رمضان».