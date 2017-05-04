الزمالك: وصول 3 تسجيلات لكابس الزيمبابوي قبل مواجهة دوري الأبطال

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أكد حمادة أنور، المدير الإداري لنادي الزمالك، وصول 3 تسجيلات لفريق كابس يونايتد الزيمبابوي، لمبارياته في الفترة الماضية لدراستها قبل مواجهة الفريقين المقرر لها يوم 12 مايو الجاري، بالجولة الأولى من دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المدير الإداري للفريق، أن التسجيلات تضم مباراتين في الدوري بالإضافة إلى مباراة مازيمبي الكونغولي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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ووجه أنور الشكر لمدير مكتب مصر للطيران، بجنوب إفريقيا على مساعدته للفريق الأبيض في حل مشكلة التسجيلات للفريق المنافس حتى يسهل دراسته قبل المواجهة.