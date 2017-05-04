أخبار عاجلة

بالصور.. "حب مبارك" تنظم احتفالية بعيد ميلاد الرئيس الأسبق بمسقط رأسه -
محافظ جنوب سيناء يؤكد توافر السلع الغذائية بالمنافذ قبل رمضان -
بالصور.. مصرع شخص مجهول أسفل قطار بكفر الشيخ -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا الوكيل - الخميس 4-5-2017 -
الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع -
الصحة تحتفل باليوم العالمي لـ"غسل الأيدي".. الجمعة -
أوباما يعلن دعمه لماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية -
برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم -
وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد» -
برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

الزمالك: وصول 3 تسجيلات لكابس الزيمبابوي قبل مواجهة دوري الأبطال

Google+ Print
الزمالك: وصول 3 تسجيلات لكابس الزيمبابوي قبل مواجهة دوري الأبطال الزمالك: وصول 3 تسجيلات لكابس الزيمبابوي قبل مواجهة دوري الأبطال

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد حمادة أنور، المدير الإداري لنادي ، وصول 3 تسجيلات لفريق كابس يونايتد الزيمبابوي، لمبارياته في الفترة الماضية لدراستها قبل مواجهة الفريقين المقرر لها يوم 12 مايو الجاري، بالجولة الأولى من دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المدير الإداري للفريق، أن التسجيلات تضم مباراتين في الدوري بالإضافة إلى مباراة مازيمبي الكونغولي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

شاهد أيضا

ووجه أنور الشكر لمدير مكتب للطيران، بجنوب إفريقيا على مساعدته للفريق الأبيض في حل مشكلة التسجيلات للفريق المنافس حتى يسهل دراسته قبل المواجهة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالصور.. مصرع شخص مجهول أسفل قطار بكفر الشيخ

بالصور.. مصرع شخص مجهول أسفل قطار بكفر الشيخ

برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم

برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم

«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية

«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية

ستاد مصر - المدرب العام لطنطا: المنافسة في القاع صعبة للغاية

ستاد مصر - المدرب العام لطنطا: المنافسة في القاع صعبة للغاية