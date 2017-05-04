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«إيناسيو» يحدد برنامج الزمالك قبل مواجهة كابس يونايتد

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«إيناسيو» يحدد برنامج الزمالك قبل مواجهة كابس يونايتد «إيناسيو» يحدد برنامج الزمالك قبل مواجهة كابس يونايتد

التحرير

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حدد البرتغالي إجوستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول بنادي ، برنامج الفريق، قبل مواجهة كابس يونايتد، بطل زيمبابوي، المقرر لها يوم 12 من الشهر الجاري، في أولى مباريات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستقر البرتغالي إيناسيو، على أن يؤدي الفريق مرانه في برج العرب، يومي 10 و11 من الشهر الجاري.

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وكانت قرعة دوري أبطال إفريقيا، أسفرت عن وقوع الزمالك في المجموعة الثانية التي تضم كل من أهلي طرابلس الليبي واتحاد العاصمة الليبي وكابس يونايتد.

وتعادل الزمالك أمام الإسماعيلي أمس الأربعاء، دون أهداف لحساب الجولة الـ27، ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 48 نقطة، بفارق 5 نقاط عن للمقاصة الثاني.

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التحرير

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