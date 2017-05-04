بطلان دعوى نقابة الأطباء بإحالة وزير الصحة لمجلس التأديب

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الأطباء أصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى المقدمة من مجلس النقابة العامة للأطباء برقم 8 لعام 2016 ضد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة لبطلان قرار الإحالة.

جاء ذلك في الجلسة المنعقدة بمقر النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، وعضوية المستشار أيمن عباس عمران مستشار مجلس الدولة.

كانت نقابة الأطباء أحالت وزير الصحة إلى مجلس تأديب النقابة بدعوى عدم اتخاذ الإجراءات الخاصة بحماية بعض الأطباء بمستشفى المطرية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، إن "الهيئة اعتربت ذلك مخالفا للواقع والقانون حيث كانت الصحة أول من تقدم ببلاغ للنائب العام عن تلك الواقعة ومن الناحية القانونية وفقاً لنص الدستور لا يجوز للوزير العمل بأي مهنة حرة ومن ثم لا يجوز إحالته إلى مجلس تأديب نقابته وهو ما انتهى معه مجلس التأديب الى الحكم سالف الذكر".

وأوضحت الهيئة ان المخالفات التي نسبتها له الشكوى والمحال للتحقيق بناء عليها، إنما هي مخالفات لو صحت لا تعتبر من ضمن المخالفات التي يجوز إحالة العضو النقابي للمحاكمة التأديبية عليها، حسب البيان.