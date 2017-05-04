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فرنسا: ماكرون يتقدم بشكوى قانونية ضد اتهامه بإخفاء ثروته

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فرنسا: ماكرون يتقدم بشكوى قانونية ضد اتهامه بإخفاء ثروته فرنسا: ماكرون يتقدم بشكوى قانونية ضد اتهامه بإخفاء ثروته

مصراوي Masrawy

إيمانويل ماكرون

باريس - (د ب أ):

قال الحزب السياسي الذي ينتمى له مرشح الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إنه تقدم بشكوى قانونية ضد الشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تقول أن مرشح تيار الوسط لديه ثروة لم يعلن عنها في حسابات خارجية.

وكانت مرشح اليمين مارين لوبن قد أشارت إلى هذه الشائعات خلال المناظرة التي جمعتها مع ماكرون أمس الأربعاء، وقالت "أتمنى أن لا نتوصل إلى أنك تمتلك حسابا خارجيا في الباهاما، لا أعلم، لا أعلم شيئا،ولكني آمل...".

وقال متحدث باسم حركة " إلى الأمام" التي ينتمى لها ماكرون إن الشكوى المقدمة للادعاء في باريس ليست ضد لوبن "على الرغم من أنها ذكرت هذه الشائعات" ولكن ضد أشخاص مجهولين.

وأضاف المتحدث أن تداول الشائعات بدأ على مواقع التواصل الاجتماعي نحو الساعة السابعة مساء بتوقيت باريس (1700 بتوقيت جرينتش)، أي قبل ساعتين من بدء المناظرة.

وأكد مصدر قضائي أن مكتب الادعاء فتح تحقيقا أوليا بشأن التزوير ونشر أخبارا كاذبة بغرض التأثير على الانتخابات.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم ماكرون بواقع 18 إلى 20 نقطة مئوية على لوبن قبل جولة إعادة الانتخابات المقررة الأحد المقبل.

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