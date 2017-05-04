"المؤبد" لخفير نظامي في "اختلاس هيروين بـ 7 ملايين جنيه" بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، خفيرًا نظاميًا من مركز شرطة فاقوس، بالسجن المؤبد، وبراءة أميني شرطة آخرين، على خلفية اتهامهم في اختلاس حرز "هيروين" يقدر بحوالي 7 ملايين جنيه.

كان ضباط مكتب مكافحة المخدرات بالعاشر من رمضان، قد ضبطوا ضبط "ش.ع.خ" 35 عامًا، خفير نظامي بمركز شرطة فاقوس، مُقيم بمدينة الصالحية، يوم 17 نوفمبر الماضي وبحوزته 6 كليو ونصف من "الهيروين" بدائرة مركز فاقوس.

وتبين من التحقيقات، أنه أثناء وجود الخفير برفقة "محمد.ع" مخبر بمركز فاقوس، و"أحمد.ح" أمين شرطة من قوة مرور المركز، بأحد الأكمنة بدائرة المركز، تخلص أحد مهربي "الهيروين" من 94 كيس صغير الحجم من المسحوق المُخدر؛ خشية ضبطهم بحوزته، قبل إلقاء القبض عليه وتحريز المضبوطات.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين الثلاثة، اختلسوا حرز "الهيروين" وقسموه فيما بينهم، فيما تم ضبط الخفير، والذي اعترف بإشتراك أميني الشرطة معه، ليتم ضبطهم وإحالتهم جميعًا محبوسين إلى محكمة الجنايات.