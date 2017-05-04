أخبار عاجلة

الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع -
الصحة تحتفل باليوم العالمي لـ"غسل الأيدي".. الجمعة -
أوباما يعلن دعمه لماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية -
برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم -
وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد» -
برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص -
مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر» -
«تشريعية البرلمان»: مشروع «الصلح والإفلاس» سبق إصداره -
«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية -
«قصابين الإسكندرية»: «نعاني من ارتفاع أسعار اللحوم.. الكيلو بقى 160 جنيهًا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"المؤبد" لخفير نظامي في "اختلاس هيروين بـ 7 ملايين جنيه" بالشرقية

Google+ Print
"المؤبد" لخفير نظامي في "اختلاس هيروين بـ 7 ملايين جنيه" بالشرقية "المؤبد" لخفير نظامي في "اختلاس هيروين بـ 7 ملايين جنيه" بالشرقية

مصراوي Masrawy

المؤبد لخفير نظامي في اختلاس هيروين

الشرقية – فاطمة الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، خفيرًا نظاميًا من مركز شرطة فاقوس، بالسجن المؤبد، وبراءة أميني شرطة آخرين، على خلفية اتهامهم في اختلاس حرز "هيروين" يقدر بحوالي 7 ملايين جنيه.

كان ضباط مكتب مكافحة المخدرات بالعاشر من رمضان، قد ضبطوا ضبط "ش.ع.خ" 35 عامًا، خفير نظامي بمركز شرطة فاقوس، مُقيم بمدينة الصالحية، يوم 17 نوفمبر الماضي وبحوزته 6 كليو ونصف من "الهيروين" بدائرة مركز فاقوس.

وتبين من التحقيقات، أنه أثناء وجود الخفير برفقة "محمد.ع" مخبر بمركز فاقوس، و"أحمد.ح" أمين شرطة من قوة مرور المركز، بأحد الأكمنة بدائرة المركز، تخلص أحد مهربي "الهيروين" من 94 كيس صغير الحجم من المسحوق المُخدر؛ خشية ضبطهم بحوزته، قبل إلقاء القبض عليه وتحريز المضبوطات.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين الثلاثة، اختلسوا حرز "الهيروين" وقسموه فيما بينهم، فيما تم ضبط الخفير، والذي اعترف بإشتراك أميني الشرطة معه، ليتم ضبطهم وإحالتهم جميعًا محبوسين إلى محكمة الجنايات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. "حب مبارك" تنظم احتفالية بعيد ميلاد الرئيس الأسبق بمسقط رأسه

بالصور.. "حب مبارك" تنظم احتفالية بعيد ميلاد الرئيس الأسبق بمسقط رأسه

محافظ جنوب سيناء يؤكد توافر السلع الغذائية بالمنافذ قبل رمضان

محافظ جنوب سيناء يؤكد توافر السلع الغذائية بالمنافذ قبل رمضان

بالصور.. مصرع شخص مجهول أسفل قطار بكفر الشيخ

بالصور.. مصرع شخص مجهول أسفل قطار بكفر الشيخ

الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع

الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع