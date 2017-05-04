بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون للتأكد من صلاحيتها صيفًا

مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون (1)

مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون (2)

مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون (3)

مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون (4)

مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون (5)

مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون (6)

مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون (7)

مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون (8)

مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون (9)

مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون (10)

مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون (11)

مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون (12)

مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون (13)