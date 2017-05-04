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بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون للتأكد من صلاحيتها صيفًا

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مصراوي Masrawy

مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون (1)مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون (1)

مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون (2)مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون (2)

مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون (3)مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون (3)

مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون (4)مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون (4)

مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون (5)مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون (5)

مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون (6)مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون (6)

مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون (7)مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون (7)

مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون (8)مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون (8)

مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون (9)مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون (9)

مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون (10)مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون (10)

مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون (11)مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون (11)

مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون (12)مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون (12)

مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون (13)مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من السجون (13)

المنيا - ريمون الراوي:

عقد اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، اليوم الخميس، زيارة مفاجئة لعدد من المواقع الشرطية، مر خلالها على إدارة الترحيلات والسجن العسكري وقسم شرطة المنيا إدارة قوات الأمن.

كما تفقد "دويدار" أماكن الاحتجاز للمسجونين وتأكد من صلاحيتها وجودة التهوية داخلها، نظرًا للظروف الجوية في فصل الصيف، وأوصى بضرورة توقيع الكشف الطبي على المسجونين بصفة مستمرة وحسن معاملة المترددين من ذويهم خلال الزيارة.

ومر "دويدار" على حجرات الحجز والسجن المركزي، والتقى طبيب السجن، وأوصى بمداومة الكشف الطبي حتى لا تظهر بعض الأمراض خصوصًا مع ظروف الجو الحار خلال الفترة الحالية والقادمة.

وتفقد دويدار إدارة قوات الأمن ومستشفى الإدارة، والتقى عددًا من المجندين الجدد لانتظار توقيع الكشف الطبى عليهم، وأوصى مدير إدارة قوات الأمن بالاهتمام بهم من الناحية الصحي والاجتماعية وتوفير كل سبل الرعاية.

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