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التعليم تستكمل تنفيذ مشروع الحصانة المهنية للمؤسسة التعليمية

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التعليم تستكمل تنفيذ مشروع الحصانة المهنية للمؤسسة التعليمية التعليم تستكمل تنفيذ مشروع الحصانة المهنية للمؤسسة التعليمية

مصراوي Masrawy

وزارة التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:
تستعد الإدارة العامة للتعليم الابتدائي، لاستكمال تنفيذ مشروع "الحصانة المهنية للمؤسسة التعليمية" لباقي محافظات الجمهورية، بدءًا من 13 مايو الجاري، باتحاد طلاب المدارس بالعجوزة، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بمصر.

وقالت الدكتورة دلال عبده عبد الحميد، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الابتدائي، إن المشروع يُعد استكمالًا لبرامج التنمية المستدامة التي نفذتها الإدارة، ويتضمن عدة برامج منها:"الأمان القيادي للمؤسسة التعليمية"، لمديري مدارس المرحلة الابتدائية، ومن أهم أهدافه:"تحقيق جودة القيادة المدرسية، واكتساب مهارات إدارة الأزمات، وكذا اكتساب سلوكيات العمل داخل الفريق".

وأضافت عبد الحميد، أن هناك أيضًا برنامج "الحصانة المهنية للمعلم"، والذي يستهدف معلمي المرحلة الابتدائية، ويشتمل على التطبيقات التربوية؛ لإكساب المهارات الحياتية للمتعلم، والسمات الشخصية لمعلم المرحلة الابتدائية، فضلًا عن توظيف التكنولوجيا في التعلم.

وأشارت مدير عام الإدارة العامة للتعليم الابتدائي، أن هناك برنامجًا آخر يخص "الحصانة التربوية للطالب بين الأسرة والمدرسة" للمعلم الرائد وولي الأمر، والذي يهدف إلى تحقيق الأمان "التربوي، والنفسي، والاجتماعي" للطالب، والتوعية بآليات المعاملة الصحية لطلاب المرحلة الابتدائية.

يُذكر، أنه تم تفعيل المشروع لإعداد الكوادر لعدد (21) محافظة، فيما يجري تفعيله - حالياً - لباقي المحافظات على مستوى الجمهورية.

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