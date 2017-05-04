أخبار عاجلة

بالصور.. "حب مبارك" تنظم احتفالية بعيد ميلاد الرئيس الأسبق بمسقط رأسه -
محافظ جنوب سيناء يؤكد توافر السلع الغذائية بالمنافذ قبل رمضان -
بالصور.. مصرع شخص مجهول أسفل قطار بكفر الشيخ -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا الوكيل - الخميس 4-5-2017 -
الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع -
الصحة تحتفل باليوم العالمي لـ"غسل الأيدي".. الجمعة -
أوباما يعلن دعمه لماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية -
برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم -
وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد» -
برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

ناصر ماهر إلى فياريال عقب مواجهة المقاصة

Google+ Print
ناصر ماهر إلى فياريال عقب مواجهة المقاصة ناصر ماهر إلى فياريال عقب مواجهة المقاصة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تتجه النية داخل نادي بتروجيت، بالسماح لناصر ماهر، لاعب الفريق البترولي المعار من النادي الأهلي، للسفر إلى إسبانيا وبدء فترة المعايشة مع فريق فياريال الإسباني عقب مباراة المقاصة يوم السبت المقبل.

ووافق محمد يوسف، المدير الفني لبتروجيت على سفر ناصر ماهر، في ظل توقف الدوري المحلي لمدة تقترب من 12 يومًا بسبب ارتباطات الفرق المصرية في إفريقيا.

شاهد أيضا

يذكر أن ناصر ماهر تلقى دعوة المعايشة مع نادي فياريال الإسباني بموعد أقصاه 30 مايو الجاري، وذلك تمهيدًا للتعاقد الرسمي عليه بعد موافقة الأهلي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم

برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم

وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد»

وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد»

برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص

برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص

مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر»

مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر»