ناصر ماهر إلى فياريال عقب مواجهة المقاصة

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تتجه النية داخل نادي بتروجيت، بالسماح لناصر ماهر، لاعب الفريق البترولي المعار من النادي الأهلي، للسفر إلى إسبانيا وبدء فترة المعايشة مع فريق فياريال الإسباني عقب مباراة المقاصة يوم السبت المقبل.

ووافق محمد يوسف، المدير الفني لبتروجيت على سفر ناصر ماهر، في ظل توقف الدوري المحلي لمدة تقترب من 12 يومًا بسبب ارتباطات الفرق المصرية في إفريقيا.

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يذكر أن ناصر ماهر تلقى دعوة المعايشة مع نادي فياريال الإسباني بموعد أقصاه 30 مايو الجاري، وذلك تمهيدًا للتعاقد الرسمي عليه بعد موافقة الأهلي.