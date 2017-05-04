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بعد «هاتريك أتلتيكو».. «ماركا» تُشيد برونالدو: «الدون لا يشبع»

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انهالت صحيفة «ماركا» الإسبانية، اليوم الخميس، بعبارات المدح والإشادة، على الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، بعد تسجيله «هاتريك» في مرمى أتلتيكو مدريد في ذهاب الدور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي أُقيمت الثلاثاء الماضي، وانتهت بفزو الملكي بثلاثية نظيفة، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وحقق الدولي البرتغالي صاحب الـ32 عامًا، 400 هدف بقميص ريال مدريد، ويستعرض «التحرير» فيما يلي ملامح من أهداف رونالدو الـ400 وفقًا لما أفادت به «ماركا»:

أهداف كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد حسب المواسم

أهداف رونالدو حسب المنافسات

- 281 الليجا.
- 88 دوري الأبطال.
- 22 كأس الملك.
- 4 كأس العالم للأندية.
- 3 السوبر الإسباني.
- 2 السوبر الأوروبي.

أهداف رونالدو حسب المدرب

- 169 مورينيو.
- 112 أنشيلوتي.
- 61 زيدان.
- 33 بيليجريني.
- 25 بينيتيز.

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أهداف رونالدو حسب الكمية في كل مباراة

- 2 خُماسية.
- 5 رُباعية.
- 35 ثُلاثية.
- 64 ثُنائية.
- 137 هدف واحد.
- 143 لم يُسجل.

أهداف رونالدو حسب بُلدان الخصوم

- 312 ضد فرق إسبانيا.
- 23 ضد فرق ألمانيا.
- 8 ضد فرق إيطاليا.

أكثر الفرق الإسبانية تلقي لأهداف من كريستيانو رونالدو بقميص ريال مدريد

أكثر فرق غير إسبانية تلقت أهداف من كريستيانو رونالدو بقميص ريال مدريد

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التحرير

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