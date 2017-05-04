الدولار يستقر في «المركزي» خلال التعاملات المسائية

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استقر سعر الدولار في البنك المركزي خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، مُسجلًا نحو 18.14 للبيع، وهو نفس مستوى سعره خلال تعاملات أمس الأربعاء.

وقال "البنك": إنه "تم تثبيت سعر شراء الدولار عند 18.01 جنيه".

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وسجل أعلى سعر للدولار في بنك "إتش إس بي سي بنحو 18.23 جنيه للبيع، و18.08 للشراء، وسجل سعر البيع فى كلا من مصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك المصري الخليجي نحو 18.17 جنيها، بينما سجل سعر الشراء نحو 18.07 جنيه.

فيما ثبت سعر الدولار في البنوك الحكومية ليسجل نحو 18.05 جنيه للبيع، في كلا من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، بينما سجل سعر الشراء نحو 17.95 جنيها، بينما سجل سعر البيع فى بنك القاهرة نحو 18.10 جنيه، وسعر الشراء نحو 18 جنيها.