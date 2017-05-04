جمال عبد الرحيم: «النقابة لكل الصحفيين مش سجن أبو زعبل»

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أصدر جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، أوامره لأمن النقابة بالسماح لجميع الصحفيين من أعضاء النقابة وغير النقابيين بدخول المبنى، مشددًا على أن مجلس النقابة لم يتخذ أية قرارات بمنع دخول غير النقابيين، وقال: "هذه نقابة لكل الصحفيين وليست سجن أبوزعبل".

يأتي ذلك فيما نشبت مشادة كلامية بين محمود كامل عضو مجلس النقابة وأحمد عبدالهادى عضو الجمعية العمومية، بسبب إصرار الأول على دخول جميع الصحفيين فى ظل رفض الأخير، ومنعت صباح اليوم الخميس، إدارة مبنى نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، المحررين غير النقابيين من دخول المبنى، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للصحافة، وذكرى "عمومية الكرامة"، التي أعقبت اقتحام قوات الأمن لمبنى النقابة.

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وكان عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين دعوا أعضاء الجمعية العمومية للاحتشاد داخل مقر نقابتهم لإحياء ذكرى "عمومية الكرامة"، فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها بشارع عبد الخالق ثروت.