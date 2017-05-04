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البورصة تربح 4.2 مليار جنيه في ختام التعاملات

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البورصة تربح 4.2 مليار جنيه في ختام التعاملات البورصة تربح 4.2 مليار جنيه في ختام التعاملات

التحرير

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استقرت مؤشرات البورصة المصرية بالمنطقة الخضراء في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.2 مليار جنيه.

ومالت تعاملات الأجانب والعرب نحو الشراء بصافي مشتريات 103.2 مليون جنيه و5.10 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات المصريين نحو البيع بصافي مبيعات 108.35 مليون جنيه.

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وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 12709.93 نقطة، و مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفع بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 592.06 نقطة، و"إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا سجَل ارتفاعًا بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 1360.08 نقطة.

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التحرير

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