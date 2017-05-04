مصادر: العدل تبدأ تشكيل 12 محكمة أمن دولة طوارىء

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قالت مصادر قضائية بوزارة العدل، إن الوزارة بدأت فى تشكيل الدوائرالجديدة بـ 12 محكمة أمن دولة طوارىء، لنظر القضايا التى تجرم بموجب قانون وحالة الطوارىء التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمدة 3 أشهر، وجاء ذلك بعد صدور قرار من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ونشره بالجريدة الرسمية اليوم الخميس، بتعيين رؤساء محاكم الطوارىء اعتبارًا من 10 إبريل الماضى- باعتباره المفوض من رئيس الجمهورية-.

وأشار المصادر، إلى أن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، كلف مساعد وزير العدل لهيئة أبنية دور المحاكم والشهر العقارى المستشار عبد الهادى محروس، بإعداد الدراسات الفورية والرسومات الهندسية اللازمة لزيادة عدد قاعات الدوائرالجنائية التى تنظر قضايا الإرهاب بالمحاكم، خاصة القاهرة التي لا تحتوي سوى على قاعتين فقط لنظر قضايا الإرهاب، إحداهما بمعهد أمناء الشرطة بطرة والثانية بأكاديمية الشرطة، وتخصص القاعتين لنظر عشرات القضايا أبرزها "اقتحام السجون"، و"أنصار بيت المقدس"، و"اغتيال النائب العام".

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وكان قطاع التفتيش القضائى بوزارة العدل بإشراف المستشار أحمد مختار مساعد الوزير للتفتيش، رشح 36 قاضيًا من الرؤساء بمحاكم الاستئناف، من بينهم المستشارين معتز خفاجى وحسن فريد ومحمد شرين فهمى، لتشكيل 12 محكمة أمن دولة عليا طوارئ، و15 قاضيا لتشكيل محاكم أمن الدولة الجزئية، و10 قضاة لتشكيل مكتب التصديق على الأحكام، على أن تشكل محاكم أمن الدولة العليا والجزئية طوارئ من مستشاري القضاء العادى و يكون رئيس الدائرة من رؤساء محاكم الاستئناف، وفيما يخص مكتب تصديق الأحكام الذى يصدر قرار بتشكيله من مجلس الوزراء برئاسة رئيس بمحكمة الاستئناف، سيكون من اختصاصاته عرض الأحكام عليه ويمكن للمتهمين التظلم أمامه بمذكرة بالقصور والفساد الذى شاب الحكم وأسباب الطعن، وإذا رأى أن الحكم صحيح، يتم رفع توصية لمجلس الوزراء للتصديق على الحكم ليصبح نهائى وغير قابل للطعن عليه، أما إذا تضمن الحكم خطأ فى الشكل أو موضوع الحكم المتظلم فيه يتم رفع توصية لمجلس الوزراء بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.