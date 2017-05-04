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فرج عامر: الأخذ برؤية القاهرة وأبو ظبي ينهي أزمات الدول العربية

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فرج عامر: الأخذ برؤية القاهرة وأبو ظبي ينهي أزمات الدول العربية فرج عامر: الأخذ برؤية القاهرة وأبو ظبي ينهي أزمات الدول العربية

التحرير

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قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الدول العربية تمتلك القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر والمؤامرات داخليا وإقليميا ودوليا، وذلك بالنظر إلى النموذج المتميز حيث العلاقات الاستراتجية بين والإمارات

وأضاف "عامر"، فى تصريحات له، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح الأخيرة، ومباحاثه مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، أكدت أن هناك توافقا حقيقيا في وجهتي نظر القاهرة وأبو ظبي تجاه جميع القضايا العربية والإقليمية والدولية.

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وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن أخذ جميع الدول العربية برؤية القاهرة وأبو ظبي يكفل القضاء على الإرهاب الأسود، والقضاء على كافة التحديات، خاصة داخل فلسطين وسوريا وليبيا والعراق واليمن.

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التحرير

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