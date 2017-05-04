«زراعة البرلمان»: شهر العسل مع الوزير انتهى

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أكد النائب السيد حسن موسى، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، انتهاء "شهر العسل" مع الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة.

وأعرب عد من النواب عن غضبهم - خلال جلة السوم الخميس - بسبب غياب الحكومة المستمر عن اجتماعات اللجنة.

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وقدمت اللجنة - في وقت سابق - مذكرة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، ضد وزير الزراعة؛ بسبب تغيبه المستمر، وتجاهل عمل اللجنة.

وانتقد النائب السيد حسن موسى، قرارات الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، بشأن توريد محصول القمح، مضيفا "هتبقى مصيبة السنة دي في توريد القمح، للآسف المصيلحي، أصدر قرارا باستلام القمح في خيش، والفلاح ممكن يجيب أكياس خيش مقطع"، موضحا أن "الناس لما تقعد في الكرسي، وتتولى المسؤولية، تتغير تماما".