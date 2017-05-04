برلماني لـ«علام وجمعة»: الإفتاء في وسائل الإعلام بـ«رخصة»

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قال النائب عمر حمروش، عضو لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، إن قانون تنظيم الفتوى العامة، يأتي بسبب توظيفها لأغراض سياسية من قبل البعض.

وطالب "حمروش" - خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس بحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الديار، والمفتي السابق الدكتور علي جمعة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف - بضرورة الحصول على رخصة قبل الإفتاء في وسائل الإعلام؛ حرصا على المصلحة العليا للوطن.

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وشدد المستشار أحمد شوقي عبد الظاهر، ممثل وزارة العدل، على ضرورة دمج القوانين الثلاثة الخاصة بالإفتاء في قانون واحد.

وأكد الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، أنه لا تعارض بين القوانين الثلاثة.