أخبار عاجلة

الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع -
الصحة تحتفل باليوم العالمي لـ"غسل الأيدي".. الجمعة -
أوباما يعلن دعمه لماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية -
برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم -
وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد» -
برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص -
مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر» -
«تشريعية البرلمان»: مشروع «الصلح والإفلاس» سبق إصداره -
«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية -
«قصابين الإسكندرية»: «نعاني من ارتفاع أسعار اللحوم.. الكيلو بقى 160 جنيهًا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

برلماني لـ«علام وجمعة»: الإفتاء في وسائل الإعلام بـ«رخصة»

Google+ Print
برلماني لـ«علام وجمعة»: الإفتاء في وسائل الإعلام بـ«رخصة» برلماني لـ«علام وجمعة»: الإفتاء في وسائل الإعلام بـ«رخصة»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب عمر حمروش، عضو لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، إن قانون تنظيم الفتوى العامة، يأتي بسبب توظيفها لأغراض سياسية من قبل البعض.

وطالب "حمروش" - خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس بحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الديار، والمفتي السابق الدكتور علي جمعة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف - بضرورة الحصول على رخصة قبل الإفتاء في وسائل الإعلام؛ حرصا على المصلحة العليا للوطن.

شاهد أيضا

وشدد المستشار أحمد شوقي عبد الظاهر، ممثل وزارة العدل، على ضرورة دمج القوانين الثلاثة الخاصة بالإفتاء في قانون واحد.

وأكد الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، أنه لا تعارض بين القوانين الثلاثة. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم

برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم

وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد»

وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد»

برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص

برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص

مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر»

مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر»