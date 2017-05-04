«تجارية الجيزة»: إقامة معارض «أهلًا رمضان» لتخفيف أعباء المواطنين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، موافقة المجلس على دعم معرض «سوبر ماركت» الذي يقام خلال الأيام المقبلة، في أرض المعارض، تحت شعار «أهلًا رمضان»، بالتعاون بين الغرف التجارية ووزارة التموين، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال «ناصر» خلال اللقاء الذي عقده اليوم الخميس، بحضور اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، إنه بموجب الاتفاق الذي تم قبل يومين مع الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تتحمل الغرف التجارية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية مبالغ مالية دعماً لإقامة المعرض مقسمة عليهم بالتساوي، بحيث تخصم تلك المبالغ من الاحتياطات النقدية للغرف الثلاثة، مؤكدًا أن تنظيم المعارض السلعية والمشاركة فيها يعد من أولويات عمل الغرف التجارية بكافة المحافظات وفقًا للقانون رقم 158 لسنة 1951 المنظم لأنشطة الغرف التجارية.

وأشار «ناصر»، إلى أنه في إطار التعاون المستمر والملموس بين مجلس إدارة الغرفة واللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، تم الاتفاق على إقامة 14 معرضًا سلعي بمراكز وأحياء المحافظة ومنها منشأة القناطر بقرية وردان على مساحة ألف متر مربع، ومدينة أوسيم بمنطقة بشتيل على مساحة 840 متر، وكرداسة بمنطقة مصرف المحيط على مساحة 800 متر، ومعرض بمركز أبو النمرس على مساحة ألف متر، وآخر بمركز البدرشين بشارع بورسعيد على مساحة 500 متر، ومركز العياط بشارع الجيش القبلي على مساحة ألف متر، ومركز الصف على مساحة ألف متر، فضلاً عن مركز أطفيح بجوار مجمع الخليل الخيري على مساحة ألف متر مربع.

وأضاف "رئيس الغرفة"، أن المعارض ستقام كذلك بأحياء الوراق بأرض المشتل على مساحة ألف متر، وحي جنوب بشارع البحر الأعظم على مساحة ألف متر، وبولاق الدكرور بأرض هيئة الكتاب على مساحة 1500 متر، والعمرانية بجوار ترعة الزمر على مساحة ألف متر، والهرم بطريق المنصورية على مساحة 800 متر، فضلاً عن معرض يقام بحي إمبابة على مساحة ألف متر مربع، موضحاً أنه تم إختيار الشركات التى ستقوم بعرض منتجاتها بالمعارض.