أخبار عاجلة

الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع -
الصحة تحتفل باليوم العالمي لـ"غسل الأيدي".. الجمعة -
أوباما يعلن دعمه لماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية -
برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم -
وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد» -
برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص -
مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر» -
«تشريعية البرلمان»: مشروع «الصلح والإفلاس» سبق إصداره -
«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية -
«قصابين الإسكندرية»: «نعاني من ارتفاع أسعار اللحوم.. الكيلو بقى 160 جنيهًا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«إسكان البرلمان» تهدد شركات القطاع الخاص لتأخر مشروعات الصرف الصحي

Google+ Print
«إسكان البرلمان» تهدد شركات القطاع الخاص لتأخر مشروعات الصرف الصحي «إسكان البرلمان» تهدد شركات القطاع الخاص لتأخر مشروعات الصرف الصحي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

هددت لجنة الإسكان في مجلس النواب، بسحب عمليات الإسناد من شركات القطاع الخاص المكلفة بتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بمختلف المحافظات؛ لعدم الجدية في التنفيذ؛ حيث لم تراعِ ظروف القرى والنجوع التي هي في أمس الحاجة لتوصيل خدمة الصرف الصحي.

وقال علاء والي، رئيس لجنة الإسكان - خلال اجتماع اللجنة اليوم - إن عدم جدية التنفيذ تسببت في إلغاء الحصول على بعض دفعات القروض وغيره؛ لبطء العمل بمشروعات الصرف الصحي.

وأضاف "والي"،  أنه رغم جهود لجنة الإسكان في الحصول على اعتمادات مالية في الموازنة العامة للسنة الماضية؛ لاستكمال مشروعات الصرف الصحي في القرى الأشكثر احتياجا لهذه الخدمة، إلا أن أعمال التنفيذ تسير ببطء شديد، دون الالتزام بالمدة الزمنية للتسليم من قبل شركات القطاع الخاص المكلفة بتنفيذ مشروعات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

شاهد أيضا

وأوضح رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، أن اللجنة ستتابع ما يتم تنفيذه على أرض الواقع من أعمال صرف صحي طبقا لأولويات الخطة الزمنية وبروتوكول التعاون في تنفيذ المشروعات بالنسبة للقرى على مستوى الجمهورية.

وفي نهاية الاجتماع، طالبت اللجنة شركات القطاع الخاصة بسرعة الانتهاء من مشاريع الصرف الصحي التي بدأ العمل فيها طبقاً للمواصفات الفنية والجودة والمدة الزمنية المحددة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم

برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم

وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد»

وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد»

برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص

برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص

مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر»

مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر»