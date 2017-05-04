حوار| كمال أبو عيطة: هذا العام لا يوجد في مصر عيد عمال

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** اتحاد العمال يعمل كمكتب لمكافحة العمل النقابي.. وفساده انتقل لبعض الاتحادات المستقلة

** تجاوزت في حق شريف إسماعيل عندما كنت وزيرًا بسبب المفصولين

** في ظل هذه الأوضاع مصر ستعود للقائمة السوداء للحريات النقابية

** العمال بعد جمال عبد الناصر لم يقف إلى جانبهم أحد

على مدى 6 سنوات من ثورة يناير، تحدث كمال أبو عيطة النقابى والعامل والوزير السابق عن أوضاع العمال واتحاد العمال الحكومى والنقابات المستقلة التى شارك فى تأسيسها عقب الثورة، مؤكدًا فى حديثه أن العمال لم يجدوا من يهتم لأمرهم ويقدر حجمهم، وعن عيد العمال الذى لم يحتفل به العمال منذ قيام الثورة وحتى الآن.

كما تحدث أبو عيطة عن فترة وجوده بالوزارة وعن دور الحكومة والبرلمان تجاه قضايا العمال، وعن الأموال التى جاءت ولم تستخدمها الحكومة فى تطوير شركات متعطلة، وعن أزمته وخلافه مع رئيس الحكومة الحالى المهندس شريف إسماعيل وقت أن كان وزيرًا للبترول.. وإلى نص الحوار

فى البداية.. كيف ترى أوضاع العمال بعد 6 سنوات من ثورة يناير؟

- للأسف العمال لم يجدوا من ينظر لأوضاعهم، هناك أشخاص يتربصون دائمًا لهم على مدى الأنظمة التى حكمت مصر بعد ثورة يناير، وإذا كانت هناك مطالب أو مكاسب حققها العمال فى بعض قطاعاتهم فهى جاءت «بالدراع»، لكن للأسف العمال أوضاعهم عادت لأسوأ ما كانوا عليه فترة حكم مبارك، كل شىء يُدار فى هذا البلد ضد مصلحة العمال، الغلاء والقرارات الاقتصادية والتشريعات الاجتماعية، كلها إجراءات لا تخدم إلا أصحاب الأعمال والنفوذ.

وهل ترى أن سياسات الحكومة الحالية تخدم مصالح الطبقة العاملة؟

- العمال كانوا فى ثورة يناير من الطليعة، وفى 30 يونيو أيضًا من الطليعة، ومع ذلك أول من ذبحهم كانت الحكومة بقراراتها، والآن الدولة تدير حوارًا كاملًا للقضاء على العمل النقابى، وتصدر قرارات وتتخذ إجراءات تجعل الفقير أكثر فقرًا، وتفقر أصحاب الدخول المتوسطة، وسياساتها يدفع ثمنها العمال من أجورهم، ونحن أصحاب المعاشات أيضًا سندفع ذلك باعتبارى على المعاش، بسبب تراكم الديون من الاقتراض.

إذن من وقف إلى جانب العمال منذ أن قامت الثورة حتى الآن؟

- العمال لم يجدوا من يقف إلى جانبهم مطلقًا، كل ما يجرى بهذا البلد ضدهم، الوحيد الذى وقف إلى جانب العمال كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ثم لم يلتفت أحد لهم بعد ذلك، كل من أتوا لحكم هذا البلد لا يعرفون قيمة العمل وحجم وقوة العمال.

أول مايو.. كيف ترى استعدادات الدولة والنقابات المستقلة للاحتفال بعيد العمال؟

- أنا لا أرى سببا واحدا يجعلنا نحتفل بعيد العمال، كيف يحتفل العمال بعيدهم ومنهم من يحبس بسبب مطالبته بحقوقه كعمال إفكو للزيوت بالسويس وعمال الترسانة البحرية وعمال المصرية للاتصالات والنقل العام وغيرهم، العمال يدفعون ثمن سياسات الحكومة الحالية، ويواجهون بطشًا لم يروا مثيلا له من الأنظمة السابقة. أجمَّع العمال أقولهم كل سنة وانتو طيبين على إيه، على الفصل والتشريد والحبس وغلاء الأسعار؟ وأقول لك بكل ارتياح هذا العام لا يوجد احتفال بعيد العمال.

إذن فى رأيك.. متى يأتى الوقت الذي يحتفل فيه العمال بعيدهم؟

- العيد الحقيقى للعمال هو أن تخرج الحكومة وتعلن أنها ستعيد عمل الشركات المتعطلة، وتعطى المفصولين حقوقهم فى العودة، وتعترف بأن نزاعات العمل لن تنتهى إلا بقانون عادل ينظم علاقات العمل، وآخر ينظم العمل النقابى ولا يقيده، نحن لم نستطع أن نحتفل بعيد عمال حقيقى منذ حكم عبد الناصر.

الحركة النقابية

حدثنا عن اتحاد العمال الرسمى.. لمن يعمل، للعمال أم الدولة؟

- أنا كنت باقول قبل 25 يناير أعلنوا أن مصر بلد خال من النقابات، أما الآن أود أن أقول أعلنوا أن مصر بلد خال من النقابات، بل خالية من كل شىء سياسة وأحزاب وجمعيات ونقابات، اتحاد العمال يعلن طول الوقت أنه ضد العمال وضد أى تنظيم ينظم صفوفهم ويدافع عنهم، وهو التوجه الواضح للدولة وعدائها مع أى تنظيم يهدف لتحقيق مطالب الجماهير.

وتابع: لدى شواهد مرعبة على ذلك رغم أن طول عمرى متفائل، لكن ما يحدث الآن فاق كل توقعاتنا، أنا لا أفهم كيف يصدر قانون النقابات دون مشورة النقابات، أنا باعتبر إن فى حالة من العداء لأى تنظيم فى هذا المجتمع، وكل مؤسسات الدولة ولا أستثنى منهم أحدا، والحمد لله اتعملت المؤسسات كما يريد الأمن، واتحاد العمال بشكل واضح يعمل ضد مصلحة العمال، بل هو مكاتب لمكافحة العمل النقابى.

اتحاد العمال فى صراع مع النقابات المستقلة.. بم تفسر تأجج هذا الصراع؟

- أود أن أخبرك أن النقابات المستقلة انضم لها أعضاء ليست لأغراض نقابية، وبعض من المفاسد الموجودة فى الاتحاد الرسمى موجودة فى بعض الاتحادات المستقلة، وأود التوضيح على أن هذا لا ينفى وجود نقابات على الأرض مثل نقابة الضرائب والاتصالات والنقل وغيرهم.. ولذلك فى ظل أوامر مكاتب مكافحة العمل النقابى «أقصد الاتحاد الحكومى» لعدم التعامل مع النقابات المستقلة، أود أن أقول للمسؤولين فى هذا البلد: أرجوكم دعوا الزهور اليانعة تخرج للعمل النقابى، لأن البلد التى لا يوجد بها تنظيمات نقابية قادرة تعبر عن عمالها وتعمل على إنهاء أزماتها لن تتقدم خطوة للأمام.

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قلت إن الاتحاد مكتب لمكافحة العمل النقابى.. هل ترى أنه اخترق النقابات المستقلة؟

- بكل أسف أؤكد لك أن النقابات المستقلة انتقل لبعض الاتحادات بها بعض المفاسد الموجودة بالاتحاد العام، أصبحت الحركة المستقلة فى خطر، النقابات المستقلة رغم قوة موقفها بعد إحالة 4 مواد من قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 للمحكمة الدستورية، فإن النقابات المستقلة على الأرض موجودة وتعمل ولكن ينضم إليها من لا خبرة له، ومن يعمل ضد مصلحة العمال وأقصد تحديدًا «البعض منهم»، وهذا المناخ أتاح للاتحاد التدخل لتدمير الحركة المستقلة كما حدث مع طارق بحيرى بعد خروجه من السجن وانضمامه لاتحاد عمال مصر.

إذن كيف ترى مستقبل الحركة النقابية فى ظل هذه الأوضاع؟

- نحن أيام مبارك كنا نطلب أى إجراء أو قرار يخدم الناس قائلين «إدونا أى حاجة نأيدكوا عشانها، إحنا بنعرف نسقف زى ما بنعارض»، لكن للأسف لا يوجد قرار أو إجراء واحد نراه فى مصلحة العمال، خاصة بعد أن بدأ الاتحاد فى مخاطبة الجهات الحكومية لعدم التعامل مع النقابات المستقلة واعتبارها كيانات غير شرعية، وأقول لك على ذلك: مصر هترجع تانى للقائمة السوداء ما لم يصدر قانون ينظم العمل النقابى، إن لم يصدر مشروع قانون حقيقى يخدم العمال ولا يقيد حقوقهم الدستورية.

نأتى للحكومة.. كيف ترى تعاملها مع العمال وأوضاعهم؟

- قولًا واحدًا، هذه الحكومة تعمل بمنطق اكتب ما يملى عليك، هذه الحكومة تحدثت عن تحسين أوضاع العمال وأول إجراء بدأته من وزارة القوى العاملة هو تجاهل أوضاع العمال المفصولين، بل وتناست أيضًا دور النقابات وأسهمت فى خروج مشروعات قوانين سيئة ستعيد العمال لأوضاع أسوأ ما كانوا عليه فترة حكم مبارك.

وكيف ترى الحديث عن تطوير الشركات مثل الحديد والصلب؟

- كل هذا الكلام مجرد تصريحات إعلامية، لم تستجب الحكومة ولم تتخذ خطوات واضحة لتنفيذ خطة تطوير أى شركة من شركات القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام، هناك مجموعة تقف ضد تطوير الشركات وعودتها للدولة، هناك توجه واضح لعدم تطوير أى شركة فى هذا البلد.

وماذا عن البرلمان ودوره تجاه العمال؟

- البرلمان لا يختلف كثيرًا عن الحكومة، هذا برلمان اكتب ما يملى عليك، أين البرلمان أصلًا من العمل البرلمانى؟ البرلمان أخرج لنا تشريعات تأكل من أجور العمال الحاليين، ومن أصحاب المعاشات هذا ليس برلمانا للشعب، مع تقديرى لدور نواب تكتل 25-30 داخل المجلس ورفضهم لكل ما يضر المواطن المصرى.

فترة الوزارة

حدثنا عن فترة وجودك فى الحكومة وزيرًا للقوى العاملة؟

- وقت أن كنت وزيرًا لم أشعر بالراحة مطلقًا، بل إننى واجهت الكثير من المصاعب كفترات اعتقالاتى الـ21 التى مررت عليها، الوزارة فُرِضت على عاتقى رغم عدم رغبتى فيها وترشيحى لشخصية أخرى، ولكنى واجهت حديثًا واضحًا مفاده أننى أعارض ولا أتحمل المسؤولية، وشعرت وقتها بالرفض كأننى هارب من الميدان فقبلت على مضض، لكننى لم أصل إلى كل شىء، وهذه كانت نهاية وجودى مرة أخرى فى العمل العام والمناصب السياسية.

حدثنا عن قرارات طلبتها وتم تنفيذها.. وأخرى رفضتها الحكومة؟

- عندما كنت فى الوزارة تبرع أحد الخيِّرين بمبلغ 2 مليون دولار، وهو ما يعادل قيمة 14مليون جنيه وقتها، وذلك لتطوير طنطا للكتان ووبريات سمنود، ولكن لم يحدث شىء، والحكومة وقت أن كنت وزيرًا لم تنفذ أى خطة لتطوير الشركات، بل إنها تجاهلت حتى المبلغ الذى أتى ليعيد صرحا عظيما مثل طنطا للكتان للعمل.

ما أكثر القضايا التى أثرتها وسببت لك أزمات بالحكومة؟

- كنت دائمًا فى صدام مع المهندس شريف إسماعيل، بل تجاوزت فى حقه وقت أن كان وزيرًا للبترول بسبب أزمات عمال بقطاع البترول، والدكتور محمود نصر وزير التربية والتعليم السابق وقتها قال لى: بالراحة على الراجل شوية مش كده يا عم كمال، الراجل مش أدك.