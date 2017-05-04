توريد 62 ألف طن قمح بصوامع كفر الشيخ

"احنا زي بعض".. سر جملة أغضبت رئيس محكمة متهم بقتل مُجند مدينة نصرإقرأ المزيد 68,218

بالصور- بعد العثور على "رفاته" في سيناء.. قصة المجند عبد الحميد طه شهيد "حرب 67"إقرأ المزيد 43,124