مكرم محمد أحمد : ربط التنمية بالثقافة أمر صحيح 100%

كتبت- نسمة فرج :

تصوير - علاء القصاص:

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن ربط التنمية بالثقافة أمر صحيح 100%، ولابد من تخصيص أماكن ومجموعات بالقرى لتكون بنك متخصص في إنقاذ المشروعات الصغيرة.

وأكد مكرم - خلال اللقاء الذي ضم وزير الثقافة ووزير التنمية المحلية، وعدد من المثقفين والكتاب، بالمجلس الأعلى للثقافة، اليوم الخميس - أن هذا هو ما يحقق القرية في التنمية وينقذها من العزلة الكاملة وشرط النجاح في هذا أن تشكل مجلس الرعاة بالانتخاب، والعمل على تطوير القرى، قائلًا:"بالفعل قمت بكتابة مقترحات حول مشاركة الشباب في التنمية والنهوض بمصر".

فيما قال المخرج محمد فاضل، إنه من الجيد أن ننتبه إلى أن الثقافة هي حافلة التقدم، وعلينا أن نقدم حلول مباشرة والبدء في العمل.

وشدد فاضل، على أنه لابد من التنسيق بين وزارة التعليم والتعليم العالي والإعلام، لافتًا إلى أنهم في حاجة إلى نائب رئيس وزراء يرأس الجبهة الإعلامية، للتنسيق بين الجبهات المختلفة، للخروج من بؤرة النظام الذي دام 30 عامًا، فضلًا عن وضع إستراتيجية مثل الإستراتيجية العسكرية.