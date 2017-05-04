كاتب مسرحي: تخصيص نصف في المائة من ميزانية المحافظات للعمل الثقافي "ضرورة"

كتبت - نسمة فرج :

تصوير- علاء القصاص:

قال الكاتب المسرحي محمد عبدالحافظ ناصف، إن تخصيص نصف في المائة من ميزانية المحافظات للعمل الثقافي أمر ضروري، حتى تتاح لهم القدرة على ممارسة عملهم كما ينبغي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي ضم وزيري الثقافة والتنمية المحلية، وعدد من المثقفين والكتاب، بالمجلس الأعلى للثقافة، اليوم الخميس.

وطالب ناصف، بضرورة اختيار محافظين من المثقفين وكان آخرهم عزازي علي عزازي، مضيفًا:" وجدنا قرارًا بعد الثورة بضم كل مباني الحزب الوطني المنحل وضمها لمؤسسات وزارة الثقافة".

ومن حانبه قال محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، إنه يجب على الحكومة تخصيص ميزانيات حقيقية للثقافة والتنمية المحلية، مضيفًا أنه لابد من تطبيق بعض التجارب الناجحة من البلاد المجاورة.

وأكد رشاد، أنه يجب التنسيق بين الوزارات المصرية جميعًا لتحقيق النجاح الأمثل من اجتماع المثقفين مع وزارة التنمية المحلية، مشددًا على ضرورة الاهتمام في بناء المكتبات بالقطاع الخاص الذي يمثل ٨٠٪ من قطاع النشر، أي أنه يجب تضمين كتب دور النشر الخاصة بالمكتبات المقرر بناؤها في المحافظات والقرى المصرية.