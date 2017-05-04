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وزير الثقافة يكلف رؤساء القطاعات بالإعداد لاحتفالية "عبدالناصر" و"محفوظ"

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مصراوي Masrawy

جانب من الاجتماع (1)جانب من الاجتماع (1)

جانب من الاجتماع (2)جانب من الاجتماع (2)

جانب من الاجتماع (3)جانب من الاجتماع (3)

جانب من الاجتماع (4)جانب من الاجتماع (4)

جانب من الاجتماع (5)جانب من الاجتماع (5)

جانب من الاجتماع (6)جانب من الاجتماع (6)

جانب من الاجتماع (7)جانب من الاجتماع (7)

جانب من الاجتماع (8)جانب من الاجتماع (8)

جانب من الاجتماع (9)جانب من الاجتماع (9)

جانب من الاجتماع (10)جانب من الاجتماع (10)

جانب من الاجتماعجانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع (12)جانب من الاجتماع (12)

جانب من الاجتماع (13)جانب من الاجتماع (13)

جانب من الاجتماع (14)جانب من الاجتماع (14)

كتبت- نسمة فرج:

تصوير- علاء القصاص:

كلف حلمي النمنم، وزير الثقافة، الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتور حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور أحمد عواض، رئيس صندوق التنمية الثقافية، بالاستعداد لتنظيم احتفالية ضخمة بمرور 100 سنة على ميلاد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، والمقرر إقامتها يناير المقبل.

وطالب النمنم - خلال لقاءه مع وزير التنمية المحلية هشام الشريف، بالمجلس الأعلى للثقافة، اليوم الخميس - بتوفير كل المواد الثقافية الخاصة بجمال عبدالناصر، من أفلام وثائقية وكتب، للاستعانة بها في الاحتفالية التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، مع وضع برنامج ثقافي في متحف جمال عبد الناصر ومركز والد جمال عبدالناصربالإسكندرية.

كما كلف وزير الثقافة، رؤساء القطاعات بإعداد خطة للاحتفال بمرور 30 عامًا على فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل، والمقرر إتمامها أكتوبر المقبل، مطالبًا بسرعة الانتهاء من متحف نجيب محفوظ والتواصل مع وزارة الآثار لحل أي مشكلة تحول دون سرعة الانتهاء منه.

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