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وزير الثقافة: وصول الفن والثقافة للقرى أمر صعب على كل وزارة بمفردها

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مصراوي Masrawy

جانب من الاجتماع (1)جانب من الاجتماع (1)

جانب من الاجتماع (2)جانب من الاجتماع (2)

جانب من الاجتماع (3)جانب من الاجتماع (3)

جانب من الاجتماع (4)جانب من الاجتماع (4)

جانب من الاجتماع (5)جانب من الاجتماع (5)

جانب من الاجتماع (6)جانب من الاجتماع (6)

جانب من الاجتماع (7)جانب من الاجتماع (7)

جانب من الاجتماع (8)جانب من الاجتماع (8)

جانب من الاجتماع (9)جانب من الاجتماع (9)

جانب من الاجتماع (10)جانب من الاجتماع (10)

جانب من الاجتماعجانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع (12)جانب من الاجتماع (12)

جانب من الاجتماع (13)جانب من الاجتماع (13)

جانب من الاجتماع (14)جانب من الاجتماع (14)

كتبت- نسمة فرج: 

تصوير- علاء القصاص:

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة، إن يريد أن يصل بالفنون والثقافة إلى كل نجع وقرية إلا أنه أمر صعب على أي وزارة بمفردها.

وأشار النمنم - خلال لقاءه المنعقد اليوم الخميس، مع هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، وعددًا من المثقفين والكتاب بالمجلس الأعلى للثقافة - إلى أنهم اجتمعوا اليوم لمحاولة الوصول إلى اقتراحات بمساعدة الحضور.

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مصراوي Masrawy

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