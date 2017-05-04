وزير الثقافة: وصول الفن والثقافة للقرى أمر صعب على كل وزارة بمفردها
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كتبت- نسمة فرج:
تصوير- علاء القصاص:
قال حلمي النمنم، وزير الثقافة، إن يريد أن يصل بالفنون والثقافة إلى كل نجع وقرية إلا أنه أمر صعب على أي وزارة بمفردها.
وأشار النمنم - خلال لقاءه المنعقد اليوم الخميس، مع هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، وعددًا من المثقفين والكتاب بالمجلس الأعلى للثقافة - إلى أنهم اجتمعوا اليوم لمحاولة الوصول إلى اقتراحات بمساعدة الحضور.
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