وزير الثقافة: وصول الفن والثقافة للقرى أمر صعب على كل وزارة بمفردها

كتبت- نسمة فرج:

تصوير- علاء القصاص:

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة، إن يريد أن يصل بالفنون والثقافة إلى كل نجع وقرية إلا أنه أمر صعب على أي وزارة بمفردها.

وأشار النمنم - خلال لقاءه المنعقد اليوم الخميس، مع هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، وعددًا من المثقفين والكتاب بالمجلس الأعلى للثقافة - إلى أنهم اجتمعوا اليوم لمحاولة الوصول إلى اقتراحات بمساعدة الحضور.