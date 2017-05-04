بالصور.. طلاب روسيا يزورون دير العذراء بأسيوط

أسيوط ـ أسامة صديق:

استقبل دير السيدة العذراء بجبل درنكة بمدينة أسيوط، اليوم الخميس، وفدا طلابيا من جامعتي داغستان وبيتاجورسيك الروسيتين، خلال قضاء الطلاب لفترة دراسية بجامعة أسيوط لتعلم اللغة العربية والحضارة الإسلامية، تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس الجامعة.

وقال الدكتور صلاح أبو الهوى، منسق علاقات الجامعة مع جامعات روسيا الاتحادية ومدير مركز اللغة الروسية بالجامعة، إن الوفد الطلابي وصل إلى ضيافة جامعة أسيوط منتصف أبريل الماضي، ويضم نحو 20 طالبا وطالبة، ليكون الوفد رقم 27 في تاريخ علاقات جامعة أسيوط مع مختلف الجامعة الروسية.

وعن برنامج الزيارة، أوضح الدكتور صلاح أبو الهوى، أنه إلى جانب البرنامج التعليمي، تم تنظيم برنامج ترفيهي لزيارة أهم المعالم الأثرية والسياحية كنوع من الدعاية السياحية، بزيارة أهرامات الجيزة، وقلعة صلاح الدين، والمتحف المصري بالقاهرة، إلى جانب الآثار الفرعونية بالأقصر، وكذلك أهم معالم محافظة أسيوط السياحية والأثرية.