أخبار عاجلة

بالصور.. "حب مبارك" تنظم احتفالية بعيد ميلاد الرئيس الأسبق بمسقط رأسه -
محافظ جنوب سيناء يؤكد توافر السلع الغذائية بالمنافذ قبل رمضان -
بالصور.. مصرع شخص مجهول أسفل قطار بكفر الشيخ -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا الوكيل - الخميس 4-5-2017 -
الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع -
الصحة تحتفل باليوم العالمي لـ"غسل الأيدي".. الجمعة -
أوباما يعلن دعمه لماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية -
برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم -
وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد» -
برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. طلاب روسيا يزورون دير العذراء بأسيوط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

طلاب روسيا يزورون دير العذراء (1)طلاب روسيا يزورون دير العذراء (1)

طلاب روسيا يزورون دير العذراء (2)طلاب روسيا يزورون دير العذراء (2)

طلاب روسيا يزورون دير العذراء (3)طلاب روسيا يزورون دير العذراء (3)

طلاب روسيا يزورون دير العذراء (4)طلاب روسيا يزورون دير العذراء (4)

طلاب روسيا يزورون دير العذراء (5)طلاب روسيا يزورون دير العذراء (5)

طلاب روسيا يزورون دير العذراء (6)طلاب روسيا يزورون دير العذراء (6)

طلاب روسيا يزورون دير العذراء (7)طلاب روسيا يزورون دير العذراء (7)

طلاب روسيا يزورون دير العذراء (8)طلاب روسيا يزورون دير العذراء (8)

طلاب روسيا يزورون دير العذراء (9)طلاب روسيا يزورون دير العذراء (9)

أسيوط ـ أسامة صديق:

استقبل دير السيدة العذراء بجبل درنكة بمدينة أسيوط، اليوم الخميس، وفدا طلابيا من جامعتي داغستان وبيتاجورسيك الروسيتين، خلال قضاء الطلاب لفترة دراسية بجامعة أسيوط لتعلم اللغة العربية والحضارة الإسلامية، تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس الجامعة.

وقال الدكتور صلاح أبو الهوى، منسق علاقات الجامعة مع جامعات روسيا الاتحادية ومدير مركز اللغة الروسية بالجامعة، إن الوفد الطلابي وصل إلى ضيافة جامعة أسيوط منتصف أبريل الماضي، ويضم نحو 20 طالبا وطالبة، ليكون الوفد رقم 27 في تاريخ علاقات جامعة أسيوط مع مختلف الجامعة الروسية.

وعن برنامج الزيارة، أوضح الدكتور صلاح أبو الهوى، أنه إلى جانب البرنامج التعليمي، تم تنظيم برنامج ترفيهي لزيارة أهم المعالم الأثرية والسياحية كنوع من الدعاية السياحية، بزيارة أهرامات الجيزة، وقلعة صلاح الدين، والمتحف المصري بالقاهرة، إلى جانب الآثار الفرعونية بالأقصر، وكذلك أهم معالم محافظة أسيوط السياحية والأثرية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. "حب مبارك" تنظم احتفالية بعيد ميلاد الرئيس الأسبق بمسقط رأسه

بالصور.. "حب مبارك" تنظم احتفالية بعيد ميلاد الرئيس الأسبق بمسقط رأسه

محافظ جنوب سيناء يؤكد توافر السلع الغذائية بالمنافذ قبل رمضان

محافظ جنوب سيناء يؤكد توافر السلع الغذائية بالمنافذ قبل رمضان

بالصور.. مصرع شخص مجهول أسفل قطار بكفر الشيخ

بالصور.. مصرع شخص مجهول أسفل قطار بكفر الشيخ

الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع

الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع