تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "خلية أوسيم" لـ23 مايو

كتب -أحمد أبو النجا:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "خلية أوسيم"، إلى جلسة 23 مايو؛ لاستكمال المرافعة عن المتهمين.

واتهمت النيابة المتهمين، وعددهم 30 شخصا، بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب.