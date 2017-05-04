أخبار عاجلة

الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع -
الصحة تحتفل باليوم العالمي لـ"غسل الأيدي".. الجمعة -
أوباما يعلن دعمه لماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية -
برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم -
وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد» -
برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص -
مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر» -
«تشريعية البرلمان»: مشروع «الصلح والإفلاس» سبق إصداره -
«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية -
«قصابين الإسكندرية»: «نعاني من ارتفاع أسعار اللحوم.. الكيلو بقى 160 جنيهًا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "خلية أوسيم" لـ23 مايو

Google+ Print
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "خلية أوسيم" لـ23 مايو تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "خلية أوسيم" لـ23 مايو

مصراوي Masrawy

محاكمة المتهمين في قضية خلية أوسيم

كتب -أحمد أبو النجا:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "خلية أوسيم"، إلى جلسة 23 مايو؛ لاستكمال المرافعة عن المتهمين.

واتهمت النيابة المتهمين، وعددهم 30 شخصا، بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. "حب مبارك" تنظم احتفالية بعيد ميلاد الرئيس الأسبق بمسقط رأسه

بالصور.. "حب مبارك" تنظم احتفالية بعيد ميلاد الرئيس الأسبق بمسقط رأسه

محافظ جنوب سيناء يؤكد توافر السلع الغذائية بالمنافذ قبل رمضان

محافظ جنوب سيناء يؤكد توافر السلع الغذائية بالمنافذ قبل رمضان

بالصور.. مصرع شخص مجهول أسفل قطار بكفر الشيخ

بالصور.. مصرع شخص مجهول أسفل قطار بكفر الشيخ

الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع

الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع